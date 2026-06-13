Matera, conto alla rovescia per la Festa della Bruna 2026: oltre un mese di iniziative. La cerimonia di apertura

Matera va in volata verso il 2 luglio, data in cui celebrerà il suo Capodanno: la Festa della Madonna della Bruna.

Il taglio del nastro simbolico è avvenuto con la Cerimonia di Apertura della Festa della Bruna numero 637, venerdì 12 giugno alle 20.30, presso il Cineteatro “Gerardo Guerrieri” di Matera.

La cerimonia materana, che ha fatto seguito alla conferenza stampa nazionale del 27 maggio scorso presso la Cancelleria vaticana di Roma, è stata l’occasione per raccontare il programma liturgico, culturale e tutte le anime che faranno della Festa della Bruna ancora una volta un evento collettivo, corale e identitario.

Un mese di devozione, contaminazioni e progetti innovativi che vedrà il suo momento principe la notte del 2 luglio con lo “strazzo” del Carro Trionfale, simbolo potente di rinnovamento.

La Cerimonia è stata introdotta dal monologo di Matteo Marchitelli, giovane componente del Comitato Esecutivo dell’Associazione Maria SS. della Bruna, incentrato sul significato di crescere nel culto della Bruna e dell’amore che ti insegna.

A seguire gli interventi istituzionali che hanno dedicato tutti parole di impegno per la Candidatura della Festa della Bruna a Patrimonio immateriale UNESCO, un riconoscimento che guarda non soltanto al valore religioso e identitario della festa, ma anche alla sua capacità di generare comunità, apertura e trasmissione culturale tra generazioni.

Un emozionato Bruno Caiella, Presidente dell’Associazione Maria SS. della Bruna, ha inaugurato ufficialmente l’edizione 2026 riconoscendo la crescita della Festa negli ultimi anni anche grazie ad una sempre più crescente partecipazione dei più giovani. E proprio ai più giovani Caiella ha dedicato un intenso passaggio sottolineando quanto la Festa stia credendo in loro, generando spesso occasioni per restare in Basilicata.

L’Arcivescovo di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico, Rev.ma Benoni Ambarus si è soffermato su tre parole cardine della Festa. “Ringraziamento” per come la comunità si sta avvicinando alla Bruna, il “dono” dell’amore di Maria che avvolge la città e l'”impegno” di prendersi cura di questo amore ricevuto.

Molto sentito l’intervento di Don Francesco Dimarzio, delegato arcivescovile, che facendo riferimento al tema del 2026 ha ricordato che quest’anno a Matera si celebra il gesto delle mani che si prendono cura degli altri.

Pasquale Pepe, Vice Presidente Regione Basilicata, ha rinnovato il sostegno della Regione in sintonia con le altre istituzioni per valorizzare e far crescere la Festa, un evento capace di unire fede e identità di un territorio.

Il Sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, ha espresso gratitudine verso le persone che si dedicano alla Festa ogni giorno, tenendo insieme questo grande patrimonio culturale fatto di grande fede ed energia laica.

Margherita Sarli, direttrice Apt Basilicata ha sottolineato il coraggio di questo momento di Festa capace di coinvolgere tutto l’anno sia idee nuove che persone molto giovani.

Nutrita la rappresentanza di tutte le componenti della Festa con l’Associazione Cavalieri Maria Santissima della Bruna, rappresentata nella serata dal Generale Raffaele Tataranni e dal Cavaliere Davide Ingusci, che per la festa hanno garantito la presenza di ben 80 fedeli a cavallo pronti a “scortare” la Madonna. Presenti anche i referenti dell’associazione degli Angeli del Carro nella figura di Mariano Iacovone che hanno annunciato anche iniziative sociali che accompagnano l’associazione tutto l’anno. Un saluto è stato rivolto anche alla Confraternita dei Pastori.

Al centro della Festa della Bruna 2026 c’è il tema evangelico scelto per il Carro Trionfale realizzato dall’artista Francesca Cascione: “Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri” (Gv 13,14).

L’artista sul palco della cerimonia ha svelato alcuni dettagli dell’opera che sarà presentata ufficialmente il prossimo 23 giugno: le statue a grandezza naturale saranno 21, saranno invece 17 i tradizionali angioletti e sui laterali ci saranno degli altorilievi al posto dei classici quadri. Un carro ricchissimo di dettagli, per il terzo anno di creazione firmata Cascione.

Il Carro trasmetterà un messaggio che richiama il valore del servizio, della fraternità e dell’attenzione verso gli altri in un tempo attraversato da conflitti, fragilità e tensioni internazionali. Il tema del servizio si farà concreto il 21 giugno con una cena solidale offerta “ai figli di Maria”.

Molto appassionati anche gli interventi dei componenti dello staff organizzativo e del comitato esecutivo dell’Associazione Maria SS. della Bruna oltre che dei ragazzi protagonisti dei progetti giovanili che gravitano attorno alla Festa.

Oltre un mese di celebrazioni tra tradizione, riti popolari e nuove forme di partecipazione.

Nel corso degli interventi è stato ribadito il valore della Festa della Bruna come patrimonio vivo della tradizione materana, capace di unire generazioni diverse attraverso riti che si tramandano da secoli: dalla Processione dei Pastori che segue la messa dell’alba, alla processione del Carro Trionfale fino allo “strazzo”, il momento catartico che conclude la giornata del 2 luglio mentre i fuochi d’artificio illuminano lo straordinario scenario dei Sassi e del parco.

La Festa della Bruna continua così a rappresentare non soltanto il cuore identitario della città di Matera, ma anche una delle più intense espressioni della cultura popolare del Sud Italia e del Mediterraneo.

Il programma 2026 comprenderà oltre un mese di appuntamenti dedicati alla tradizione mariana e alla valorizzazione del patrimonio immateriale legato alla Festa. Accanto ai momenti più solenni della tradizione religiosa e popolare troveranno spazio anche iniziative rivolte alle nuove generazioni e nuovi strumenti di coinvolgimento della comunità, in un dialogo continuo tra memoria, partecipazione popolare e linguaggi contemporanei.

Innovazione e appartenenza, le iniziative ideate dai più giovani.

Tra gli appuntamenti in calendario la “Bruna Passion Week”, contenitore culturale dedicato ai più giovani che tra podcast e dj set si concluderà il 3 luglio con l’inaugurazione della mostra “Come al 2 di luglio”. Tra gli appuntamenti da segnalare il live podcast de “La Chiacchiera” il 21 giugno con ospiti il sindaco Nicoletti e il l’Arcivescovo Rev.ma Benoni Ambarus.

Spazio anche al ritorno del “Fantabruna”, il gioco online ispirato ai protagonisti della festa, e all’avvio dell’app “La mia Bruna”, segno di quanto le nuove generazioni continuino a vivere la Festa in maniera autentica e profondamente identitaria anche attraverso linguaggi contemporanei “La mia Bruna” sarà utile per seguire l’itinerario del Carro e riceve informazioni sulla viabilità del 2 giugno.

Da ricordare anche l’iniziativa “Matera da vivere”, progetto di intelligenza artificiale dedicato ai turisti per guidarli nella visita di Matera anche durante la Festa.

E dal 13 giugno in Piazza Vittorio Veneto è aperto il pop up dove poter acquistare le t-shirt ufficiali della Festa 2026 progettate da “Madonna Design”.

Confermata, inoltre, la rassegna “Storie di donne” (ogni giorno dal 24 al 30 giugno alle 19.30 presso la Fabbrica del Carro) presentata da Rossella Montemurro e dedicata alle esperienze, al lavoro e alle iniziative delle donne che contribuiscono ogni giorno alla crescita culturale e sociale di Matera, ampliando ulteriormente il significato della Festa come momento collettivo di partecipazione.

Fede e incontro

Come da tradizione il 23 giugno ci sarà la Benedizione del Carro Trionfale a cui seguirà, fino al 1° luglio (Giorno della Città) l’esposizione ai fedeli presso la Fabbrica del Carro.

Le attese luminarie artistiche saranno accese nel classico appuntamento del 29 giugno, mentre il giorno dopo avrà luogo la Giornata diocesana delle Famiglie con l’accoglienza dell’effigie di Gesù Bambino e il corteo festante verso la Basilica Cattedrale.

Nel calendario 2026 anche un percorso dedicato a “Maria, Madre dell’incontro” che attraverso appuntamenti musicali e culturali intende proporre la Festa della Bruna come occasione di dialogo, accoglienza e incontro tra popoli e culture diverse. Tra gli eventi previsti l’esibizione della “Bondeko Chorale” (26 giugno), espressione della comunità congolese, la Festa dei Popoli con la musica dei “Balkan Lab” (30 giugno) e il musical “Forza Venite Gente” (11 luglio) dedicato alla figura di San Francesco, nell’anno dell’ottavo centenario del suo transito.