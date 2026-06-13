Policoro: tutto pronto per la finale scudetto della serie A femminile di Futsal!

l bellissimo “PalaErcole” sarà ancora una volta protagonista di un evento sportivo nazionale di alto profilo.
Fa sapere l’Amministrazione:
“Domani, 14 giugno, alle ore 18, il nostro presidio sportivo ospiterà la finale scudetto della serie A femminile di Futsal tra CMB Futsal Team e Bitonto.
La gara verrà trasmessa anche in diretta su Sky sport e sul canale Youtube della Divisione Calcio a 5.
La città di Policoro è sempre più centrale per eventi di rilievo e prestigio nazionale e internazionale”.