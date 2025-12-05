“Magia di Natale”: torna a Bernalda il Villaggio di Babbo! Il programma

Il calore della comunità e lo spirito autentico delle festività si preparano a illuminare Via della Resistenza: Mercoledì 6 Dicembre 2025, dalle 17:30 alle 22:00, torna la 6ª Edizione di “Magia di Natale”, l’evento più atteso, organizzato con passione dalle MABEM (Mamme di Bernalda e Metaponto).

L’associazione MABEM, presieduta da Nunzia Andriulli e fondata nel 2016, nasce come un punto di incontro e confronto tra le mamme, specialmente in un’epoca di rapidi cambiamenti sociali.

L’obiettivo primario è rafforzare l’inclusione sociale e riscoprire il senso di comunità che si stringe attorno alla festività più sentita.

Come sottolineato dalle fondatrici, l’organizzazione di eventi come questo è fondamentale per allontanare i bambini, per qualche ora, dal fascino degli schermi e dei tablet, stimolando la fantasia, il gioco all’aperto e la creatività. L’inaugurazione ufficiale dell’evento, che prenderà il via alle ore 17:30, sarà aperta dalla giornalista Mary Padula.

Il programma di quest’anno promette di superare ogni aspettativa, mescolando tradizione e divertimento.

Il cuore dell’evento sarà il magnifico Villaggio di Babbo Natale, dove i più piccoli potranno immergersi nell’atmosfera magica e consegnare le loro lettere piene di sogni.

Mantenere viva la magia del Natale nei bambini è, infatti, uno degli impegni centrali di MABEM.

Tra le attrazioni principali:

SLITTA EXPRESS: Una suggestiva Slitta Virtuale di Babbo Natale.

Mercatini di Natale: Un’esposizione ricca di artigianato, hobbistica e prodotti tipici locali.

Laboratori Creativi: Attività pensate per unire grandi e piccoli nel piacere del fare insieme.

Animazione e Spettacolo: Animatori, Elfi, Mascotte, Bolla Dance e la festosa presenza della Banda dei Babbi Natale.

Delizie Gastronomiche: Immancabili le Pettoline (frittelle tipiche), le Caldarroste e il Vin Natale per riscaldare la serata.

L’appuntamento è in Via della Resistenza, un’occasione imperdibile per tutta la comunità di Bernalda e Metaponto. Sarebbe meraviglioso se tante famiglie partecipassero per celebrare insieme l’arrivo del Natale con gioia e inclusione, condividendo momenti preziosi.