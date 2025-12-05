Casting aperti per questo nuovo film ambientato interamente in Basilicata!

Sta per arrivare in Basilicata un nuovo progetto cinematografico che punta a raccontare, con realismo e poesia, i volti e le storie del territorio: è il film “Pesche del Vino”, diretto da Rocco D’Anzi e Luca Esposito e prodotto da ShowLab e Sirio Studios.

A occuparsi della selezione del cast e dell’organizzazione artistica è il casting director Rocco Becce, anche assistente alla regia e AOSM, che annuncia l’apertura ufficiale dei casting per individuare attori, attrici e figurazioni speciali pronti a mettersi in gioco davanti alla macchina da presa.

La sceneggiatura è firmata da Rocco D’Anzi, già vincitore del Premio della Giuria al Mitreo Film Festival con il cortometraggio “The Dreamer”, mentre il co-regista Luca Esposito ha ottenuto il Premio della Sorridendo – con il corto più visto su RaiPlay – al Festival Tulipani di Seta Nera grazie a “A Piedi Nudi”.

La direzione della fotografia è affidata a Federico Torres, chiamato a valorizzare le atmosfere, i paesaggi e le luci della Basilicata, dove il film sarà interamente ambientato.

Per “Pesche del Vino” è stata avviata una selezione capillare che mira a coinvolgere soprattutto volti autentici, capaci di restituire l’anima lucana in tutte le sue sfumature.

Il casting cerca bambini, ragazzi, adulti e anziani.

Tra i ruoli principali ricercati, figurano:

Nicola piccolo: 8/10 anni, moro

8/10 anni, moro Franco piccolo: 10 anni, in carne, capello mosso

10 anni, in carne, capello mosso Carlo: 18/20 anni, minuto

18/20 anni, minuto Nunzio: 60/70 anni, basso, tarchiato, pochi capelli in testa, più folti ai lati

60/70 anni, basso, tarchiato, pochi capelli in testa, più folti ai lati Isabella: 35/40 anni, capelli neri, bellezza mediterranea, occhi scuri

35/40 anni, capelli neri, bellezza mediterranea, occhi scuri Roberta: 18/23 anni, minuta, disponibilità a tingersi i capelli, viso delicato, occhi chiari

18/23 anni, minuta, disponibilità a tingersi i capelli, viso delicato, occhi chiari Cristian: 30/35 anni, viso dai tratti decisi

30/35 anni, viso dai tratti decisi Rocco: 60/65 anni, viso vispo, parlata veloce

60/65 anni, viso vispo, parlata veloce Conduttrice: 30/35 anni, deve parlare in dizione

30/35 anni, deve parlare in dizione Michele: 30/33 anni, minuto, viso furbo, taglio elegante, deve parlare sia in dizione sia in dialetto lucano

30/33 anni, minuto, viso furbo, taglio elegante, deve parlare sia in dizione sia in dialetto lucano Michele piccolo: 8/10 anni

8/10 anni Marta: 50/55 anni, avvenente ma elegante, slanciata, anche in dizione

50/55 anni, avvenente ma elegante, slanciata, anche in dizione Ilenia: 28/30 anni, viso fine, anche in dizione

28/30 anni, viso fine, anche in dizione Luigi: 60 anni, capello elegante, viso severo, anche in dizione

60 anni, capello elegante, viso severo, anche in dizione Anziani al bar: dai 60 anni in su, nessuna caratteristica particolare

dai 60 anni in su, nessuna caratteristica particolare Luca: 8/10 anni

8/10 anni Teodora: 25/30 anni, un po’ in carne

25/30 anni, un po’ in carne Venditore: 40/50 anni, dialetto stretto, voce squillante

40/50 anni, dialetto stretto, voce squillante Don Giuliano: 40 anni, anche in dizione

40 anni, anche in dizione Suor Matilde: 25/30 anni, possibilmente di origini africane

25/30 anni, possibilmente di origini africane Nonna Roberta: 70 anni

70 anni Zia Angela: 40/45 anni, avvenente, bellezza mediterranea

40/45 anni, avvenente, bellezza mediterranea Rettore: 60/65 anni, portamento elegante, in dizione

60/65 anni, portamento elegante, in dizione Rappresenti: 30/40 anni

30/40 anni Claudio: 60/65 anni, minuto, viso vispo

60/65 anni, minuto, viso vispo Cinzia: 55/60 anni, tarchiata, viso duro

55/60 anni, tarchiata, viso duro Musicisti per la festa: 20/50 anni, devono saper suonare

L’appello del casting director è rivolto sia a chi ha già esperienza nel mondo del cinema o del teatro, sia a chi desidera affrontare per la prima volta un set professionale.

“Pesche del Vino” vuole essere un film fortemente radicato in Basilicata, non solo come scenario, ma come cuore pulsante del racconto: per questo la produzione è alla ricerca di persone disposte a mettersi in gioco con entusiasmo, professionalità e voglia di raccontare sé stesse attraverso i personaggi.

Chi sogna di vedere il proprio volto sul grande schermo, immerso in una storia che parla di vino, relazioni umane e identità di un territorio, ha ora un’occasione concreta per candidarsi e diventare parte di questo nuovo progetto cinematografico.

Contatti casting:

➡️ peschenelvinocasting@gmail.com