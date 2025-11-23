Il materano, Appuntato dei Carabinieri, Emanuele Gaudiano ha conquistato oggi a Praga un successo sensazionale! Complimenti

Mai prima di oggi pomeriggio un cavaliere italiano aveva fatto parte della squadra vincitrice della Super Cup della Global Champions League.

Come fa sapere, infatti, cavallomagazine Emanuele Gaudiano dunque ha scritto alle 18.32 di domenica 23 novembre 2025 un pezzetto di storia del salto ostacoli mondiale!

Oggi a Praga la squadra Rome Gladiators – guidata dal team manager Matteo Giunti, un altro ‘pezzo’ di Italia – ha vinto la Super Cup con un risultato perentorio: 12 penalità totali contro le 28 di Valkenswaard United, di New York Empire e di Basel Cosmopolitan, le 32 di Prague Lions, le 40 di Riesenbeck International (le sei squadre finaliste).

I vincitori (primo posto per loro anche nel quarto di finale di giovedì) hanno allineato i seguenti risultati:

Emanuele Gaudiano su Esteban de Hus 4/4, Yuri Mansur su Alfons 0/4, Peder Fredricson su Alcapone des Carmille 0/0, per un totale di 4 penalità nella prima manche e di 8 nella seconda.

Una vittoria che ha fruttato alla squadra ben 2 milioni e mezzo di euro!