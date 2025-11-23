Scorie, Scanzano Jonico rinnova il suo no 23 anni dopo la grande protesta: i dettagli

“Nell’anniversario della mobilitazione del 23 novembre 2003 contro il deposito unico delle scorie nucleari a Scanzano Jonico, ricordiamo una pagina straordinaria di partecipazione democratica e difesa del territorio”.

Lo ha sottolineato il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, ricordando come quella protesta abbia lasciato “un’eredità preziosa: la consapevolezza che la tutela dell’ambiente e della salute è un valore irrinunciabile.

Oggi rinnoviamo l’impegno per uno sviluppo sostenibile e rispettoso delle comunità e delle generazioni future.

La Basilicata ha dimostrato di saper alzare la voce per il proprio futuro: continuiamo insieme con coraggio e unità”.