L’Italia del tennis è di nuovo campione del mondo: vinta la terza Coppa Davis di fila!

L’Italia conquista la Coppa Davis per il terzo anno consecutivo, battendo la Spagna 2-0.
Flavio Cobolli ha battuto Munar regalando il punto decisivo alla nostra squadra per battere la Spagna e alzare al cielo l’insalatiera.
Immensa gioia per l’Italia del tennis.
Questo il commento del Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio:
“Magnifici. Il trionfo di Bologna certifica ancora una volta la leadership del tennis italiano a livello mondiale.
Per la seconda stagione consecutiva l’Italia sale sul tetto del mondo non solo in Davis, ma anche in Billie Jean King Cup.
Complimenti al Capitano Filippo Volandri, a Lorenzo Sonego, Andrea Vavassori, Simone Bolelli e ai due protagonisti in campo Matteo Berrettini e Flavio Cobolli.
Non dimenticheremo mai le emozioni di queste giornate”.