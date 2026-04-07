Francis Ford Coppola, il grande maestro del cinema originario di Bernalda, compie 87 anni! Gli auguri di Bardi e della comunità

“A nome mio personale e dell’intera comunità lucana desidero rivolgere gli auguri di buon compleanno a Francis Ford Coppola per i suoi 87 anni.

Il Maestro rappresenta per la Basilicata un figlio illustre e un punto di riferimento culturale che ha saputo unire, con la sua arte e la sua storia familiare a Bernalda, il respiro internazionale del grande cinema con l’anima più autentica della nostra regione”.

Così il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, celebra la ricorrenza odierna, sottolineando “il valore profondo di un un legame vero, sincero.

Coppola rappresenta un ponte naturale tra la Basilicata e il mondo, contribuendo a raccontare con maestria l’identità autentica del nostro territorio”.

Il Presidente ricorda il prossimo impegno artistico del regista che vedrà la Basilicata e la vicina Calabria protagoniste del suo nuovo film, “Glimpses of the Moon”, tratto dall’omonimo romanzo di Edith Wharton.

Sottolinea Bardi:

“Un progetto ambizioso in cui la Basilicata si trasformerà, grazie alla sua straordinaria versatilità paesaggistica, in una scenografia naturale d’eccezione, chiamata a ricreare le atmosfere europee che faranno da cornice alla storia dei protagonisti.

La Basilicata è sempre pronta ad accogliere il Maestro e le sue nuove visioni.

Il nostro auspicio è che questo legame continui a rafforzarsi, portando nuova linfa culturale ed economica al nostro territorio e confermando, ancora una volta, la vocazione internazionale della nostra terra”.