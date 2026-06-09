Applausi a Matera per “Inspiring Coca Cola”: teatro, musica e inclusione firmati IC Semeria-Minozzi-Festa

Si è concluso con grande successo di pubblico e critica il Progetto teatrale della classe 3A del plesso “Nicola Festa” di Matera (Istituto Comprensivo “Semeria – Minozzi – Festa”), che ha portato in scena l’atteso musical in lingua inglese e italiana dal titolo “Inspiring Coca Cola “.

L’iniziativa, che ha visto i ragazzi impegnati in una preparazione intensa e appassionante per tutto il secondo quadrimestre, ha rappresentato il culmine di un percorso didattico ed educativo di altissimo profilo.

La modalità scelta per la rappresentazione è stata innovativa e di grande impatto visivo e sonoro: un vero e proprio storytelling multimediale che ha saputo fondere l’esibizione dal vivo dei ragazzi con la proiezione di contributi video.

Attraverso il bilinguismo, gli alunni hanno saputo tessere una narrazione fluida ed emozionante, alternando recitazione e momenti corali.

La colonna sonora della serata ha toccato le corde più profonde del pubblico grazie all’esecuzione di brani immortali che hanno fatto la storia della musica internazionale e italiana: da “Stand by me” a “Let it be”, passando per il messaggio universale di “Heal the world”, la speranza di “Here comes the sun” e l’intramontabile inno all’amicizia di Riccardo Cocciante “Per un amico in più”.

I brani musicali e i dialoghi non sono stati semplici momenti di intrattenimento, ma il veicolo per lanciare messaggi di fondamentale importanza civica e sociale.

I ragazzi hanno affrontato con maturità e sensibilità i temi cardine della società contemporanea:

l’amicizia intesa come legame in grado di superare ogni barriera e valorizzare le unicità di ciascuno;

l’inclusione, che ha trovato massima espressione proprio nella partecipazione attiva e corale di tutto il gruppo classe;

la salvaguardia dell’ambiente: un richiamo forte, ispirato anche dalle parole di Michael Jackson in “Heal the world”, per sensibilizzare sulla cura del nostro pianeta.

L’evento ha visto la partecipazione della Dirigente Scolastica, Arcangela Paulicelli, la quale ha espresso parole di vivo apprezzamento e profonda ammirazione per lo straordinario lavoro svolto dai ragazzi.

Il successo dell’iniziativa si deve in particolare alla sinergia del consiglio di classe e alla guida della referente del progetto, la docente di Inglese Maria Elena Smaldone, che ha ideato l’intero percorso e firmato come autrice i testi dello spettacolo, accompagnando gli studenti passo dopo passo nella realizzazione di questo piccolo capolavoro.

Al di l’à del valore artistico, l’iniziativa ha dimostrato una profonda valenza educativo-formativa.

Attraverso il cooperative learning (l’apprendimento cooperativo), i ragazzi hanno potenziato non solo le competenze linguistiche in inglese e italiano, ma anche le cosiddette soft skills o competenze trasversali: l’empatia, la gestione dell’ansia da palcoscenico, la puntualità e la responsabilità verso il gruppo.

Il teatro e la musica si sono confermati, ancora una volta, potenti alleati dell’istruzione e dell’inclusione scolastica.

Infine, l’evento ha assunto un importantissimo valore orientante.

Trovandosi alla fine del ciclo della scuola secondaria di primo grado, gli alunni della 3A si apprestano ad affacciarsi sul mondo della scuola superiore.

Affrontare un percorso così strutturato e complesso nel corso del secondo quadrimestre ha permesso loro di acquisire maggiore consapevolezza delle proprie capacità e dei talenti, fornendo loro una preziosa bussola interiore per le scelte future che li attendono sul piano personale e scolastico.

Un ringraziamento speciale va a tutte le persone coinvolte per aver regalato alla comunità scolastica e al territorio un momento di così alta crescita culturale e umana.