Matera, “Un mare di musica”: le terne del Premio per la Cultura Mediterranea in Piazza San Francesco

Saranno rivelate venerdì 12 giugno 2026 (ore 20.45) in Piazza San Francesco d’Assisi a Matera – Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026 assieme a Tétouan in Marocco – le terne finaliste della XX edizione del Premio per la Cultura Mediterranea, iniziativa di prestigio della Fondazione Carical che promuove l’incontro e il dialogo tra le diverse civiltà del Mare nostrum riconoscendo i meriti di quanti contribuiscono all’approfondimento e alla conoscenza delle culture mediterranee in campo internazionale.

L’evento, nato in collaborazione con la Fondazione Matera Basilicata 2019 e con il patrocinio della Città di Matera , avrà lo scopo di presentare, attraverso un viaggio letterario e artistico dal titolo Un mare di musica. Un racconto del Mediterraneo, le terne finaliste delle sezioni in concorso al Premio (Società Civile, Scienze dell’Uomo, Narrativa, Narrativa giovani, Cultura dell’Informazione e Traduzione), i cui vincitori saranno proclamati a Cosenza il 16 ottobre prossimo al Teatro A. Rendano.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, del Presidente della Fondazione Carical, Giovanni Pensabene, e della Direttrice generale della Fondazione Matera Basilicata 2019, Rita Orlando, sarà la scrittrice e giornalista Karima Moual a coordinare e condurre i vari momenti della serata, che prevedono un alternarsi di performance di danza e recitazione (a cura della coreografa Mary D’Alessio e dell’attore Manuel Santagata) ad approfondimenti culturali con il Presidente e fondatore del Premio, Mario Bozzo. Banda Ikona, ensemble musicale guidato dal M° Stefano Saletti, offrirà, infine, un percorso ricco di sonorità e lingue provenienti dai popoli che si affacciano sull’Antico mare.