Corpus Domini a Montescaglioso: centinaia di fedeli in processione con il Santissimo Sacramento

Montescaglioso ha vissuto con intensa partecipazione e profonda spiritualità la solennità del Corpus Domini, celebrata secondo tradizione nella giornata di domenica 7 giugno.

Un appuntamento molto sentito dalla comunità locale, che ha trasformato il centro storico e le principali vie cittadine in un suggestivo scenario di fede, tradizione e identità collettiva.

Le celebrazioni hanno avuto il loro fulcro nella Santa Messa interparrocchiale, officiata alle ore 18.30 presso la Chiesa Madre.

Al termine della funzione religiosa si è svolta la solenne processione eucaristica, che ha visto centinaia di fedeli accompagnare il Santissimo Sacramento lungo le strade del paese in un clima di raccoglimento e devozione.

Il corteo ha attraversato Via Chiesa Maggiore, Corso Repubblica, Via Gramsci, Piazza del Popolo, Via Marconi, Via Dante Alighieri e Via Vincenzo Venezia, con significative soste di preghiera sul sagrato della chiesa della Madonna delle Grazie e della chiesa di San Rocco.

Ad accompagnare la processione sono state le confraternite cittadine, con i loro abiti tradizionali e gli antichi simboli della religiosità locale, contribuendo a rendere ancora più solenne e suggestiva la celebrazione.

Particolarmente emozionante è stata la presenza dei bambini che hanno recentemente ricevuto la Prima Comunione. Con i loro abiti candidi hanno testimoniato la gioia e la purezza di uno dei momenti più importanti del cammino cristiano, aggiungendo un forte valore simbolico all’intera manifestazione religiosa.

Come da tradizione, residenti e famiglie hanno addobbato balconi, finestre e strade con preziosi drappi, coperte ricamate, tovaglie decorate e composizioni floreali, creando un percorso di straordinaria bellezza.

Lungo il tragitto della processione, inoltre, i diversi quartieri hanno allestito con cura i tradizionali altarini votivi, impreziositi da fiori, candele, immagini sacre e simboli eucaristici, autentica espressione della devozione popolare e del forte senso di appartenenza alla comunità.

La celebrazione del Corpus Domini si conferma così uno dei momenti più significativi della vita religiosa e sociale di Montescaglioso, capace di raccontare e custodire tradizioni secolari che si tramandano di generazione in generazione.

Un patrimonio di fede, cultura e storia che continua a vivere grazie all’impegno e alla partecipazione dell’intera comunità, valorizzando al contempo il ricco patrimonio storico e architettonico della città.