Matera: “Il paziente cronico: incontro tra cardiologia e territorio”. Ecco i dettagli

Il 12 giugno dalle ore 8.30 l’Auditorium dell’Ospedale Madonna delle Grazie aprirà le porte ad un convegno dedicato all’integrazione tra assistenza ospedaliera e territoriale.

Costruire una rete sempre più efficace tra ospedale e territorio per garantire continuità assistenziale, prevenzione e qualità delle cure ai pazienti cronici.

È questo l’obiettivo del convegno “Il paziente cronico: incontro tra cardiologia e territorio”.

L’iniziativa, patrocinata dall’Azienda Sanitaria Locale di Matera, dal Comune di Matera, dal Comune di Montescaglioso e dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Matera, riunirà cardiologi, medici di medicina generale, specialisti e professionisti sanitari provenienti da diverse realtà del territorio per un confronto multidisciplinare sui nuovi modelli di presa in carico del paziente cronico.

Responsabile scientifico dell’evento è la dottoressa Nicoletta Eletto, affiancata nel comitato scientifico dai dottori Giandomenico Tarsia e Michele Antonio Clemente. Il congresso, accreditato ECM, vedrà la partecipazione di numerosi relatori e moderatori di rilievo regionale e nazionale.

Al centro dei lavori ci saranno temi di grande attualità per il sistema sanitario: la continuità assistenziale tra ospedale e territorio, il ruolo delle Case di Comunità nella gestione del paziente cardiologico, la prevenzione cardiovascolare, la nutrizione, la gestione delle cardiopatie ischemiche, dello scompenso cardiaco e le più moderne tecniche di imaging cardiovascolare.

Particolare attenzione sarà dedicata ai percorsi integrati di cura e alla riduzione delle riospedalizzazioni, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra specialisti ospedalieri e medici di famiglia e garantire risposte più tempestive ed efficaci ai bisogni di salute della popolazione.

Dichiara il Direttore Generale dell’ASM Matera, Maurizio Friolo:

“La gestione delle patologie croniche rappresenta una delle principali sfide della sanità moderna.

Eventi scientifici come questo favoriscono il confronto tra professionisti e contribuiscono a rafforzare l’integrazione tra ospedale e territorio, elemento fondamentale per assicurare ai cittadini percorsi assistenziali continui, appropriati e di qualità.

L’ASM sostiene con convinzione iniziative che promuovono l’aggiornamento professionale e la costruzione di modelli organizzativi sempre più vicini ai bisogni dei pazienti, in particolare di quelli affetti da patologie croniche”.

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali delle autorità e dello stesso Direttore Generale dell’ASM Matera, per poi svilupparsi attraverso cinque sessioni scientifiche dedicate ai principali aspetti della cardiologia territoriale e della gestione integrata del paziente cronico.

Dichiara l’Assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico:

“Il potenziamento della medicina territoriale e l’integrazione con le strutture ospedaliere rappresentano i pilastri su cui stiamo ridisegnando la sanità lucana.

Questo convegno affronta il tema centrale della presa in carico globale del paziente cronico attraverso la collaborazione diretta tra specialisti e medici di medicina generale.

Con il nuovo assetto della medicina territoriale stiamo creando una rete assistenziale di prossimità capace di decongestionare gli ospedali e di garantire cure tempestive e di qualità direttamente sul territorio, vicino ai bisogni dei cittadini”.

Un appuntamento che conferma il ruolo di Matera come luogo di confronto scientifico e di crescita professionale, con l’obiettivo comune di migliorare l’assistenza e la qualità della vita dei cittadini.