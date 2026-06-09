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Nonna Antonietta della Basilicata taglia il traguardo dei 102 anni. Tantissimi auguri!

9 Giugno 2026

Taglia il traguardo dei 102 anni Antonietta Vertulli, di Genzano di Lucania (PZ), nonna e bisnonna amatissima sempre circondata dall’affetto della sua famiglia che ricorda:

“Nata in un secolo difficile, ha affrontato la vita con coraggio e mani sempre pronte al lavoro.

Ha tirato su la sua famiglia con quella forza silenziosa che solo le grandi donne sanno avere.

Ha cresciuto intere generazioni con sacrificio, dignità e amore instancabile senza chiedere mai nulla in cambio.

La sua storia è quella di una donna che non si è mai arresa, diventando il punto fermo di tutta la famiglia.

La sua casa è sempre stata un rifugio, la sua parola un consiglio saggio.

Oggi la sua longevità è un dono e un insegnamento per tutti.

Al suo fianco oggi l’affetto di chi le deve tutto e le vuole un bene immenso”.

Tantissimi auguri anche dalla nostra Redazione.