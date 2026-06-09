ULTIME NEWS

Meteo: su Matera splende il sole con temperature oltre i 30 gradi. Ecco le previsioni

9 Giugno 2026

La nuova settimana continuerà sotto la presenza dell’anticiclone, ma che tempo ci attende su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 10 Giugno, avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 32°C, la minima di 19°C.

Giovedì 11 Giugno avremo cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi dal pomeriggio.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 33°C, la minima di 20°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.

 