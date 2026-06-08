Matera, addio dottor D’Alessandro: “La Basilicata perde un grande professionista”. Il messaggio di cordoglio

Professionista di elevato spessore umano e scientifico, il dottor D’Alessandro ha dedicato la propria vita alla cura dei pazienti e alla crescita della sanità del territorio.

Per diversi anni è stato Primario di Cardiologia e UTIC dell’Ospedale di Policoro, dove ha istituito l’Unità Coronarica, assumendone per lungo tempo la direzione responsabile.

Ha inoltre ricoperto l’incarico di Direttore del Dipartimento Emergenza-Urgenza della ex ASL n. 5 di Montalbano Ionico, contribuendo in maniera determinante allo sviluppo e al potenziamento dei servizi assistenziali.

La sua competenza professionale, il suo impegno e il suo senso delle istituzioni lasciano un segno indelebile nella storia della sanità materana e nel ricordo di quanti hanno avuto il privilegio di collaborare con lui.

Dichiara l’Assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico:

“Con la scomparsa del dottor Dino D’Alessandro, la Basilicata perde un grande professionista.

Esempio tangibile di una vita spesa al servizio della comunità e del diritto alla salute, ha vissuto la professione medica con alto senso delle istituzioni e profonda umanità, legando indissolubilmente il suo nome alla crescita dei servizi cardiologici e di emergenza nel Materano.

Esprimo profondo cordoglio e vicinanza alla sua famiglia e a tutti i colleghi che ne piangono la perdita”.

Alla famiglia e ai suoi cari giungano le più sentite condoglianze e la sincera vicinanza della Direzione Strategica e di tutta l’Azienda Sanitaria Locale di Matera.