Montescaglioso esulta: la LUMA MONTE conquista il Campionato CSEN 2026

La scorsa domenica, a Ferrandina, si sono disputate le Final Four del Campionato CSEN di Basket, atto conclusivo di una stagione intensa, combattuta ed emozionante, che ha visto la LUMA MONTE grande protagonista fino all’ultimo atto.

Al termine di una finale giocata con cuore, intensità e determinazione, gli atleti della LUMA MONTE hanno conquistato il 1° posto, laureandosi Campioni CSEN 2026 e aggiungendo un trofeo prestigioso a un’annata già straordinaria.

Un risultato che premia il lavoro quotidiano, la passione e il sacrificio di atleti, staff tecnico e società, protagonisti di un percorso di crescita costante e di un’identità di squadra sempre più forte.

La stagione 2025/2026 si chiude con due traguardi di grande valore:

2° posto nel Campionato FIP Basilicata

1° posto nel Campionato CSEN

Un doppio risultato che conferma la solidità del progetto Luma Monte e la qualità del lavoro svolto dentro e fuori dal campo, tra palestra, crescita tecnica e spirito di gruppo.

Le parole del coach Fabrizio Matera:

“Questa vittoria rappresenta il giusto riconoscimento per il lavoro svolto durante tutta la stagione. I ragazzi hanno dimostrato impegno, determinazione e un grande senso di appartenenza, affrontando ogni allenamento e ogni partita con serietà e passione.

Essere arrivati secondi nel campionato FIP Basilicata e conquistare il titolo CSEN è motivo di grande orgoglio per tutti noi. Ringrazio gli atleti, le famiglie, i dirigenti e tutto lo staff che hanno creduto nel progetto fin dal primo giorno.

Questo successo non è un punto di arrivo, ma una base solida da cui ripartire per continuare a crescere e costruire qualcosa di importante per il futuro del basket montese.”

La LUMA MONTE nasce nel 2025 con l’obiettivo di promuovere e sviluppare la pallacanestro a Montescaglioso, partendo dal minibasket fino alle categorie giovanili.

Nonostante la giovane età della società, il percorso intrapreso è già ricco di risultati e segnali importanti: un progetto costruito su programmazione, lavoro quotidiano e valorizzazione dei talenti locali.

Una figura chiave del progetto Francesca Sassone

Grande spazio e riconoscimento anche a un’altra artefice fondamentale della crescita della LUMA MONTE, che con entusiasmo e orgoglio contribuisce ogni giorno allo sviluppo del progetto societario.

Con passione, dedizione e una visione chiara, racconta e sostiene un percorso costruito sull’impegno costante, sulla formazione dei giovani e su obiettivi ben definiti: partire dal minibasket per accompagnare i ragazzi lungo tutto il loro percorso giovanile, garantendo crescita tecnica, educativa e sportiva.

La sua energia e la sua convinzione rappresentano un valore aggiunto fondamentale per tutta la società, rafforzando un progetto che punta a dare ai ragazzi un vero futuro cestistico, dentro e fuori dal campo.

L’obiettivo è chiaro: accompagnare la crescita degli atleti lungo tutto il loro percorso sportivo, offrendo alle nuove generazioni la possibilità di continuare a giocare e crescere fino alla futura realizzazione di una squadra Senior che rappresenti con orgoglio la città di Montescaglioso.

Montescaglioso vanta una tradizione cestistica importante, fatta di società che negli anni hanno contribuito a diffondere la passione per il basket e a formare generazioni di atleti.

La Luma Monte vuole raccogliere questa eredità e trasformarla in futuro, con entusiasmo, competenza e visione, costruendo un progetto duraturo che diventi punto di riferimento per tutto il movimento cestistico locale.

I protagonisti del trionfo

Un applauso speciale ai protagonisti di questa straordinaria stagione: Angelo Belfiore, Rocco Belfiore, Gianvito Venezia, Alessandro Lomonaco, Massimo Moliterni, Giuseppe Di Taranto, Giuseppe Contuzzi, Francesco Clemente, Andrea Clemente, Vito Fortunato, Emma Venezia, Valeria Venezia, Francesco Tamburrino, Manroop Singh.

Il percorso verso il titolo

Un cammino costruito passo dopo passo, fino al trionfo finale:

Semifinale: vittoria contro Tursi

Finale: successo contro Val d’Agri

Per una società nata nel 2025, conquistare il titolo CSEN e chiudere la stagione con un secondo posto nel campionato FIP Basilicata rappresenta un risultato di grande valore sportivo e simbolico.

Il futuro è appena iniziato, ma il presente è già storia.