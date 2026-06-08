A Matera tutto pronto per la Festa della Bruna dei Bambini. I dettagli

Matera si prepara ad accogliere la 14ª edizione della Festa della Bruna dei Bambini, l’appuntamento simbolico e altamente partecipato che rievoca, attraverso il coinvolgimento attivo dei più piccoli, la storica Festa della Madonna della Bruna.

Promossa dalla Scuola dell’Infanzia L’Albero Azzurro — gestita dalla Società Cooperativa Sociale Il Puzzle — in collaborazione con l’Associazione Maria Santissima della Bruna, la manifestazione rappresenta un momento fondamentale per la trasmissione dei valori culturali e identitari della comunità materana alle nuove generazioni.

I protagonisti assoluti saranno i bambini dai 3 ai 6 anni, impegnati in una rievocazione simbolica e festosa che ripercorre i momenti salienti della tradizione: dalla processione dei pastori fino all’attesissimo “strazzo” del Baby Carro. Un’esperienza che offre ai più piccoli uno spazio autentico di espressione creativa e di partecipazione attiva alla vita comunitaria.

Entrata stabilmente nel programma ufficiale delle celebrazioni patronali di Matera, la Festa della Bruna dei Bambini si conferma come un appuntamento dal forte valore pedagogico e culturale, proponendosi come strumento di educazione alla memoria, alla fede e al senso di appartenenza.

Ecco la locandina dell’evento.