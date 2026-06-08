Matera: “In questa zona esercenti costretti ad alzare bandiera bianca”. Cosa sta succedendo

Riceviamo e pubblichiamo la ettera Aperta inviata da Confcommercio Matera al Sindaco:
“Ill.mo Sindaco
Comune di Matera
La notizia dell’ennesima chiusura di un’attività commerciale in via Don Minzoni a Matera nel cuore della città, rappresenta una sconfitta per tutti noi e impone una riflessione immediata sul cantiere ancora aperto di Piazza della Visitazione
L’area urbana intorno l’enorme cantiere di Piazza della Visitazione lentamente sta perdendo i suoi negozi. Le difficoltà di accesso all’area stanno strangolando gli esercenti, costretti ad alzare bandiera bianca.
Chiudere un’attività non è solo un dramma per i lavoratori e per le loro famiglie, ma impoverisce l’intera cittadinanza, riducendo l’attrattiva del nostro territorio.
Non possiamo assistere passivamente a tale desertificazione.
Chiediamo pertanto a Lei, Signor Sindaco, e a tutta la Giunta Comunale quali azioni concrete l’amministrazione intenda mettere in campo a breve termine per tutelare il commercio dell’area, visto che uno dei cantieri più grandi della citta, di cui non vediamo a breve termine la conclusione, è presidiato ogni giorno da pochissimi operai.
Auspichiamo che la tutela del commercio di tale area possa rientrare tra le priorità di questa amministrazione, pur comprendendo le difficoltà che un simile cantiere può comportate.
Confidiamo in un’azione che possa evitare altre chiusure. Perché ogni saracinesca che si abbassa è una sconfitta per l’intera città”.