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Elezioni amministrative 2026: ecco la data e i comuni della provincia di Matera chiamati al voto

25 Aprile 2026

In 16 Comuni della Basilicata il 24 e il 25 Maggio si voterà per eleggere sindaci e Consigli comunali.

Questa mattina sono terminate le procedure per la presentazione delle liste.

In nessun comune è previsto il ballottaggio.

In provincia di Potenza si voterà ad:

  • Acerenza,
  • Castronuovo di Sant’Andrea,
  • Cersosismo,
  • Corleto Perticara,
  • Filiano,
  • Francavilla in Sinni,
  • Lauria,
  • Moliterno,
  • Sant’Arcangelo,
  • Sarconi.

In provincia di Matera si voterà nei restanti sei Comuni:

  • Accettura,
  • Craco,
  • Grottole,
  • Salandra,
  • San Giorgio Lucano,
  • Tursi.