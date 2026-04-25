81° anniversario della Liberazione: la città di Matera celebra la giornata con una cerimonia istituzionale partecipata e sentita. Ecco le foto e le parole del sindaco

In occasione dell’81° anniversario della Liberazione, anche la città di Matera ha celebrato la giornata con una cerimonia istituzionale partecipata e sentita, nel segno della memoria e dei valori fondanti della Repubblica.

Alla cerimonia ha preso parte anche la Polizia di Stato, presente per rendere omaggio alla ricorrenza e condividere con la comunità questo momento di memoria.

Queste le parole del primo cittadino di Matera, Antonio Nicoletti:

“Care concittadine e cari concittadini, oggi ci ritroviamo uniti per celebrare il 25 Aprile, La Liberazione d’Italia, una data che non appartiene soltanto alla storia, ma vive nel nostro presente e ci chiama a una responsabilità collettiva.

Ricordare significa custodire.

Custodire il sacrificio di chi ha lottato per la libertà, per la dignità, per la democrazia.

I nomi dei nostri caduti, le storie spesso silenziose di uomini e donne che hanno scelto di resistere, sono il fondamento della Repubblica che oggi viviamo.

Senza memoria non c’è identità, e senza identità non può esserci futuro.

La memoria non è solo commemorazione: è impegno.

È una bussola che ci orienta nelle sfide del nostro tempo.

Viviamo un momento storico particolarmente complesso, segnato da conflitti che scuotono il mondo e da tensioni che sembravano appartenere a un passato ormai superato.

La guerra è tornata a essere una presenza inquietante, dolorosa e inaccettabile, ma purtroppo concreta.

Per questo, oggi più che mai, il valore della pace non può essere dato per scontato.

Va difeso, costruito, praticato ogni giorno.

Difendere la pace significa difendere i diritti.

I diritti fondamentali della persona, la libertà, l’uguaglianza, il rispetto delle differenze.

Sono questi i pilastri che rendono una società davvero libera.

E sono gli stessi valori per cui, ottant’anni fa, tante persone hanno dato la propria vita.

A Matera, il valore della Liberazione non si esaurisce nella data del 25 Aprile, ma vive con pari intensità anche nel 21 Settembre, giorno profondamente radicato nel cuore dei materani.

Matera e’ stata la prima città del Mezzogiorno d’Italia a insorgere contro la dittatura, medaglia d’oro al Valor Civile, medaglia d’argento al valore militare, ed è per questo che ricordiamo i caduti con un monito per tutti noi delle istituzioni e cittadini, che la Repubblica Italiana affonda le sue radici, i suoi pilastri nei 7894 comuni, e tra questi anche Matera, che oggi vive orgogliosamente questo momento e ricorda valori che vanno radicati ogni giorno nella vita di tutti noi: libertà, democrazia e giustizia.

Il nostro sguardo, oggi, deve rivolgersi soprattutto ai giovani.

A loro consegniamo questa eredità.

Una eredità che non deve essere un peso, ma una possibilità.

I giovani non sono soltanto il futuro, sono già il presente.

Sono chiamati ad affrontare sfide nuove: il cambiamento climatico, le disuguaglianze sociali, le trasformazioni tecnologiche, la fragilità delle relazioni umane in un mondo che corre sempre più veloce.

Il nostro compito deve essere quello di offrire loro strumenti, opportunità, fiducia.

Dobbiamo ascoltarli.

Perché il futuro non si costruisce senza il loro protagonismo.

Matera, la nostra Matera, in questo contesto, ha un ruolo speciale.

È una città che ha saputo trasformare la propria storia in risorsa, la propria identità in apertura.

Oggi è Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo: un ponte tra tradizione e innovazione, tra radici e visione.

Onoriamo i nostri caduti non solo con il ricordo, ma con ciò che scegliamo di essere ogni giorno.

Una comunità aperta, solidale, capace di dialogo.

Una città che guarda oltre i propri confini, che sta costruendo relazioni con realtà internazionali, e che diventa luogo di incontro tra culture, esperienze, popoli.

In un mondo che rischia di dividersi, Matera può essere un esempio di unione e connessione.

In un tempo segnato da conflitti, può essere spazio e messaggio di pace.

In una stagione in cui regnano incertezze, può essere laboratorio di innovazione e di futuro.

Il 25 Aprile ci insegna che anche nei momenti più difficili è possibile scegliere da che parte stare.

Oggi, come allora, scegliamo la libertà.

Scegliamo la democrazia.

Scegliamo la pace.

E scegliamo di farlo insieme.

Viva Matera, viva la Repubblica, viva il 25 Aprile”.

Di seguito, alcuni scatti della cerimonia e dell’inaugurazione del percorso espositivo intitolato “Ritorno alla libertà”, allestito presso Palazzo Malvinni–Malvezzi.