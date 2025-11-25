Policoro: dalle macerie del terremoto, 45 anni fa nasceva il primo spazio di speranza per ragazzi. Auguri!

“A nome del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale celebriamo i 45 anni di una realtà nata a seguito delle macerie del sisma del 1980, quando un campo incolto divenne il primo spazio di speranza per ragazzi che avevano perso tutto.

Da quel gesto semplice è cresciuta una delle scuole calcio più importanti della Basilicata, capace di trasformare dolore in forza, fragilità in futuro, sport in comunità.

Un grazie speciale al presidente Filippo Quinto, custode appassionato di questa storia, e a don Michele Ciliberti, che con la sua guida spirituale e l’accoglienza della struttura ha reso possibile questa straordinaria avventura educativa.

Buon compleanno, Scuola Calcio Padre Minozzi.

Da 45 anni, la prova vivente che anche dopo il terremoto si può tornare a sognare”.

Così l’Amministrazione di Policoro.