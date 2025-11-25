Ospedale di Matera: con questo nuovo spazio più sicurezza, tutela e dignità a chi si trova in condizioni di fragilità. I dettagli

“L’attivazione della Stanza Codice Rosa–Bianca rappresenta un primo passo verso un modello organizzativo che intendiamo estendere progressivamente agli altri presìdi della regione”.
Lo ha dichiarato l’assessore alla Salute, Politiche per la Persona e Pnrr, Cosimo Latronico, intervenuto questa mattina presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera:
“Questo spazio non è solo un punto di accoglienza, ma uno strumento operativo che permette agli operatori sanitari di intervenire con protocolli dedicati, maggiore riservatezza e tempi di risposta più rapidi.
Favorisce inoltre una collaborazione più efficace con le forze dell’ordine e con i servizi territoriali.
Per affrontare queste situazioni non bastano la sensibilità e la buona volontà: servono procedure chiare, formazione e ambienti adeguati”.
La Stanza Codice Rosa–Bianca nasce dalla collaborazione tra Soroptimist International d’Italia – Club Matera e ASM Matera e costituisce un elemento concreto per rafforzare la capacità di risposta del sistema sanitario nelle situazioni di vulnerabilità.
Ha concluso Latronico:
“In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne l’iniziativa assume un significato particolare: richiama l’impegno a contrastare non solo la violenza di genere, ma ogni forma di violenza, fisica o psicologica, verso qualsiasi persona.
Interventi come questo contribuiscono a costruire contesti più sicuri, a garantire tutela, dignità a chi si trova in condizioni di fragilità ma soprattutto a diffondere la cultura del rispetto e dell’accoglienza”.