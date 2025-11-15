Matera, visita senologica gratuita per queste studentesse

Questa mattina in occasione della Campagna “Nastro Rosa – LILT for Women 25”, l’Unità Operativa Semplice di Oncologia Medica dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera ha riproposto il progetto di prevenzione rivolto alle studentesse del quinto anno dei Licei Classico e Artistico di Matera.

Le studentesse hanno ricevuto una visita senologica gratuita e un momento informativo sulla tecnica dell’autoesame del seno, finalizzata alla prevenzione e alla diagnosi precoce dei tumori della mammella.

Dalla Direzione Strategica dell’ASM un ringraziamento al personale medico e sanitario impegnato in questa iniziativa di volontariato e alle studentesse che, accompagnate dalle loro docenti, vi hanno preso parte.