Matera: comunità in festa per il diacono Pietro pronto per ricevere il dono del sacerdozio e celebrare la sua prima Messa! Auguri di buon cammino

Sabato 15 novembre alle ore 18 nella Cattedrale di Matera è in programma la cerimonia per l’ordinazione presbiterale di Pietro Oliva, diacono originario di Montescaglioso.

Sarà Mons. Benoni Ambarus, Arcivescovo della Diocesi di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico, a presiedere la celebrazione che gli conferirà, mediante l’imposizione delle mani e l’unzione sacramentale, il dono del sacerdozio.

Nato nel 1974 e diplomato in ragioneria, Pietro Oliva ha maturato la vocazione in età adulta dopo aver svolto un’attività professionale ventennale in campo contabile ed assicurativo insieme ad esperienze di volontariato in carcere e in ospedale.

Entrato nel Seminario Interdiocesano di Potenza nel 2017, ha proseguito la formazione pastorale nelle parrocchie di Scanzano Jonico e di Montalbano Jonico.

È stato ordinato diacono il 26 ottobre 2024 nella parrocchia di Santa Lucia in Montescaglioso.

Nell’ultimo anno don Pietro è stato collaboratore nella Parrocchia Maria Madre della Chiesa di Matera e nella vicina Casa di riposo “Brancaccio”.

Dal primo ottobre di quest’anno è collaboratore nella Parrocchia San Giovanni Bosco in Marconia di Pisticci.

In festa le comunità di Santa Lucia in Montescaglioso, sua parrocchia di origine, dove domenica 16 novembre alle 11 celebrerà la sua prima messa e quella di San Giovanni Bosco in Marconia che lo accoglierà domenica alle 18.30 per la celebrazione eucaristica.

La celebrazione dell’ordinazione sacerdotale che avviene nei primi vespri della Giornata Mondiale dei Poveri sarà trasmessa in diretta dalla Cattedrale di Matera, a partire dalle ore 18 di sabato 15 novembre, sul canale Youtube di “Logos- le ragioni della verità”, il web magazine della Diocesi di Matera-Irsina a questo link: https://www.youtube.com/live/CXbwDEu390w?si=gG-hQ5qQIHmjFgEN

Di seguito la locandina con i dettagli.