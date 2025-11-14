“La strada provinciale Aliano versa in pessime condizioni”. La denuncia e le foto

Il movimento politico presieduto dal giornalista romano Antonello De Pierro torna a occuparsi della viabilità in Basilicata segnalando lo stato di degrado in cui versa la provinciale che attraversa il territorio del comune di Aliano.

“Sappiamo che la Basilicata ha stanziato diversi Milioni di euro per migliorare la viabilità, nella regione – è il responsabile per la Politica Interna IdD Carlo Spinelli a parlare – ma non sembra, visto le nostre continue segnalazioni, che ciò stia avvenendo o comunque che interessi le strade dell’intera regione.

Il nostro Commissario per la Basilicata Corrado Fella nel suo continuo peregrinare per la regione scova solitamente molte lacune che interessano la rete viaria lucana e le documenta segnalandole mediaticamente e investendo del problema chi ne ha competenza come in questo caso dove il nostro esponente ci descrive la situazione della strada provinciale che percorre il comune di Aviano”.

“La strada provinciale Aliano in provincia di Matera versa in pessime condizioni”.

Lo dice appunto Corrado Fella Commissario Straordinario per la Basilicata del movimento Italia dei Diritti De Pierro che prosegue:

“Mi chiedo, per quale motivo il sindaco di Aliano non intervenga obbligando la provincia ad eliminare questo degrado e mettendo in sicurezza la strada.

Ormai tutti i sindaci hanno potere assoluto sul proprio territorio, quindi anche se la strada appartiene alla provincia, il comune può intervenire obbligando a sistemare tutto oppure provvedere in proprio per poi riversare alla provincia il dovuto rimborso delle spese sostenute.

Aliano è un comune della provincia di Matera, conosciuto non solo per il festival internazionale che si tiene ogni anno, ma è anche conosciuto come luogo di esilio del famoso scrittore Carlo Levi.

Inizio quasi a sospettare che forse lo stesso sindaco di Aliano non interviene per mettere fine a questo degrado, forse per dare rispetto è significato alle parole del titolo di uno dei libri di Carlo Levi, Cristo si è fermato a Eboli; naturalmente la mia è una battuta.

Quindi invito il sindaco di Aliano a sollecitare il presidente della provincia di Matera nel mettere in sicurezza la stessa provinciale e provvedere allo sfalcio della vegetazione.

Bisogna portare un pochino più di rispetto verso i cittadini di Aliano, è verso gli stessi utenti che durante tutto l’anno e durante il festival omaggiano la zona della loro presenza portando business per le attività locali”.

Ecco le foto della situazione.