Gravissimo incidente tra Ginosa e Ginosa Marina: una persona purtroppo ha perso la vita

16 Novembre 2025

Un uomo di 58 anni, Vincenzo Mele, ha perso la vita questa mattina in un incidente sulla ex strada statale 580, nel tratto tra Ginosa e Marina di Ginosa.

Secondo quanto riportato da ansa, “il motociclista, in sella a una moto di grossa cilindrata e diretto verso Marina, si è scontrato con un’auto.

L’impatto lo ha sbalzato dalla moto, causando ferite mortali.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, sanitari del 118 e vigili del fuoco.

La vittima, molto conosciuta in paese, era un ex autista dello scuolabus comunale.

La ex SS 580 è rimasta temporaneamente chiusa in direzione Marina di Ginosa, con traffico deviato sulla strada comunale”.