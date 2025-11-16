“Confino”, un tema che tocca le origini stesse della città di Marconia: questo l’evento per discuterne

Comune di Pisticci, Fondazione Gramsci, ISMED – CNR e ANPPIA, organizzano un convegno dedicato al tema del “Confino“.
I lavori si svolgeranno da giovedì 27 (ore 16-19) a venerdì 28 (ore 9-13) presso la Sala Consiliare di Marconia.
Afferma l’assessore alla cultura Antonio De Sensi:
“𝐿𝑎 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑛𝑜 𝑒̀ 𝑠𝑡𝑟𝑒𝑡𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑡𝑎 𝑎𝑙 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 (𝑐ℎ𝑒 ℎ𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑠𝑐𝑖𝑢𝑡𝑜 𝑙’𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑖 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝐴𝑔𝑟𝑖𝑐𝑜𝑙𝑜) 𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑖 𝑠𝑡𝑒𝑠𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑡𝑡𝑎̀ 𝑑𝑖 𝑀𝑎𝑟𝑐𝑜𝑛𝑖𝑎.
𝐼𝑙 𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑡𝑜𝑐𝑐𝑎 𝑞𝑢𝑖𝑛𝑑𝑖 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎̀ 𝑑𝑎 𝑣𝑖𝑐𝑖𝑛𝑜, 𝑐𝑜𝑖𝑛𝑣𝑜𝑙𝑔𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖”.
La partecipazione è aperta a tutti.
Si confida, in particolare, sulla presenza delle scuole e dei nostri concittadini più giovani.
Uno speciale grazie va rivolto, per il decisivo contributo fornito all’organizzazione dell’evento, al Prof. Michele Colucci dell’ISMED e al dott. Francesco Giasi, esimio pisticcese, da anni Direttore della Fondazione Gramsci di Roma.
Ecco i dettagli.