Fratelli D’Italia Basilicata al fianco della Polizia: visita al Questore di Matera

Una visita istituzionale per manifestare solidarietà e vicinanza alle donne e agli uomini della Polizia di Stato, quotidianamente impegnati nella tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini, anche in contesti complessi e ad alta tensione.

Con questo obiettivo Fratelli d’Italia Basilicata ha promosso una serie di incontri presso le Questure lucane, alla luce dei gravi episodi di violenza verificatisi a Torino, che hanno visto operatori di Polizia aggrediti durante servizi di ordine pubblico e costretti a ricorrere alle cure ospedaliere.

Mercoledì scorso una delegazione del partito, guidata dal coordinatore regionale Piergiorgio Quarto e composta da dirigenti territoriali, ha fatto visita al Questore di Potenza, Raffaele Gargiulo, per esprimere il sostegno politico e umano di Fratelli d’Italia alle Forze dell’Ordine.

Nella giornata di domenica 8 febbraio, una diversa delegazione del partito, anch’essa guidata dal coordinatore regionale, ha incontrato il Questore di Matera, Davide Della Cioppa, di recente nomina, rinnovando la piena solidarietà a chi opera quotidianamente per garantire legalità, sicurezza e rispetto delle regole sul territorio.

Con queste iniziative Fratelli d’Italia Basilicata ribadisce la propria vicinanza alle Forze dell’Ordine e il riconoscimento del ruolo essenziale che svolgono a presidio della sicurezza e della convivenza civile.