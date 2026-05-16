Controlli gratuiti per il cuore e il diabete con i Lions di Matera

Domenica 17 maggio dalle ore 9:30 alle ore 12:30, presso i locali della Parrocchia Maria SS.ma Addolorata sita in Viale delle Nazioni Unite, 53, i Lions materani hanno organizzato una serie di visite ed esami gratuiti per la prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Lo screening è stato organizzato dai Lions Club Matera Host, Matera Città dei Sassi e Leo Matera 2019, in collaborazione con l’Associazione Italiana Lions per il Diabete AILD. Le visite e gli esami che saranno effettuati sono i seguenti: pressione arteriosa, peso corporeo, glicemia, saturazione ossigeno, elettrocardiogramma con consulenza cardiologica. Si tratta di controlli rapidi ma molto importanti perché consentono di individuare eventuali patologie in atto, con particolare riferimento a quelle cardiologiche non ancora diagnosticate.

Le persone interessate a sottoporsi al test glicemico devono presentarsi a digiuno.

Saranno presenti i presidenti dei Club Lions Matera Host e Matera Città dei Sassi rispettivamente Francesca Lacalamita e Roberto Di Polito, la presidente dell’AILD Imma Brucoli, la presidente del Leo Club Matera 2019 Carmen Cornacchia, la dott.ssa Dominique Cerrone, dirigente medico U.O.C. Endocrinologia e Malattie Metaboliche dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera e il dott. Antonio Lopizzo, presidente distrettuale Lions del Service Prevenzione Malattie cardiovascolari.

Il controllo frequente della pressione arteriosa, l’eliminazione del fumo da sigarette, una costante attività fisica unitamente ad uno stile di vita sano contribuiscono a prevenire le malattie cardiache per cui l’invito a partecipare allo screening cardiologico è per tutti i cittadini e di entrambi i sessi.

Ma un’attenzione particolare va riferita soprattutto alle donne perché la maggioranza di esse, anche da recenti studi statistici, ha una percezione molto bassa dei pericoli causati da queste patologie e dei propri fattori di rischio. Infatti, più di una donna su tre arriva in ritardo al pronto soccorso perché non riconosce i sintomi dell’infarto o dell’ictus che in essa sono diversi da quelli degli uomini.