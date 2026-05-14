Costa materana premiata: Bernalda, Pisticci, Policoro e Nova Siri tra le Bandiere Blu 2026!

La costa della provincia di Matera si conferma un’eccellenza assoluta del turismo sostenibile a livello internazionale.

Anche per il 2026 le prestigiose Bandiere Blu tornano a sventolare sui nostri comuni costieri, consolidando il prestigio del nostro litorale.

“E’ un riconoscimento che non premia soltanto la qualità cristallina delle nostre acque – ha commentato il Presidente della Provincia, Francesco Mancini – ma certifica l’intero sistema di accoglienza del territorio, dai servizi efficienti per cittadini e turisti alla gestione virtuosa dei rifiuti, passando per l’accessibilità delle spiagge e l’impegno costante nell’educazione ambientale.

Un plauso alle amministrazioni e alle comunità di Bernalda, Pisticci, Policoro e Nova Siri.

Proteggere la bellezza della nostra costa è una sfida che vinciamo ogni giorno insieme, offrendo un mare da vivere in totale sicurezza e armonia con la natura.

Vi aspettiamo sulle nostre splendide spiagge per un’estate all’insegna dell’eccellenza”.