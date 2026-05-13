Il Console onorario di Lituania in visita a Pisticci: opportunità di promozione turistica

Questa mattina il 𝗗𝗿. 𝗚𝗶𝘂𝘀𝗲𝗽𝗽𝗲 𝗦𝗮𝗿𝗮𝗰𝗶𝗻𝗼, 𝗖𝗼𝗻𝘀𝗼𝗹𝗲 𝗼𝗻𝗼𝗿𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗥𝗲𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗶 𝗟𝗶𝘁𝘂𝗮𝗻𝗶𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗣𝘂𝗴𝗹𝗶𝗮 𝗲 𝗹𝗮 𝗕𝗮𝘀𝗶𝗹𝗶𝗰𝗮𝘁𝗮, è stato in visita al 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗣𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗰𝗶.

Nel corso dell’incontro con l’𝗔𝘀𝘀𝗲𝘀𝘀𝗼𝗿𝗮 𝗮𝗹 𝗧𝘂𝗿𝗶𝘀𝗺𝗼 Francesca Colacicco si è parlato delle opportunità di 𝗽𝗿𝗼𝗺𝗼𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘁𝘂𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗶 𝗣𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗰𝗶 𝗶𝗻 𝗟𝗶𝘁𝘂𝗮𝗻𝗶𝗮, con l’obiettivo di far conoscere il nostro territorio anche fuori dai confini nazionali e rafforzare nuove relazioni culturali e turistiche.

Un’occasione di confronto dedicata al racconto di 𝗣𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗰𝗶, del suo 𝗯𝗼𝗿𝗴𝗼, della 𝗰𝗼𝘀𝘁𝗮 𝗷𝗼𝗻𝗶𝗰𝗮 e del patrimonio culturale e paesaggistico che rende riconoscibile la nostra comunità.

Questo incontro si inserisce nel percorso di 𝗽𝗿𝗼𝗺𝗼𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘁𝘂𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗮 che la Città di Pisticci porta avanti da anni, con risultati sempre più significativi in termini di attenzione, relazioni e visibilità. Una strada da continuare a percorrere con convinzione, per valorizzare sempre di più il nostro territorio.