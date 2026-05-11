Dai Calanchi al piccolo schermo: Pisticci punta a brillare anche in televisione!

L’Amministrazione Comunale di Pisticci fa sapere:

“C’è un grande lavoro dietro le quinte, dell’assessorato al turismo, per portare la bellezza di Pisticci nelle case di tutti gli italiani.

Si tratta di un impegno costante dell’amministrazione guidata dal sindaco Domenico Albano.

È un percorso naturale, che segue il recente successo delle riprese tra i nostri Calanchi per il grande cinema internazionale, dove Pisticci è stata protagonista come set per il nuovo attesissimo film di Mel Gibson.

Questo ambizioso obiettivo poggia su basi solide: grazie all’ottima strategia di marketing dell’APT, la Basilicata con Pisticci in copertina è oggi presente in tutte le edicole italiane, proprio nel momento cruciale in cui le famiglie scelgono la prossima vacanza estiva.

Ora, con lo stesso slancio, stiamo lavorando per portare Pisticci Mare sul piccolo schermo.

Sarebbe l’occasione perfetta per mostrare un percorso concreto che parla di sostenibilità e inclusività. Il percorso è avviato, l’entusiasmo è tanto e Pisticci è davvero pronta a brillare anche in TV!”