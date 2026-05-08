Meteo: su Matera parziale tregua prima di un debole peggioramento del tempo. Le ultime previsioni

La giornata di oggi proseguirà sotto flusso atlantico con fenomeni anche diffusi, di al più moderata entità, tra Puglia, Molise e Basilicata.
Sabato parziale tregua prima di un blando peggioramento atteso nella giornata di Domenica, il quale sortirà maggiori effetti sul versante tirrenico; in tal contesto ventilazione in aumento.
Inizio di prossima settimana stabile e con temperature in aumento, e picchi fin sopra i 27-28°C.
Ma che tempo ci attende su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 9 Maggio, avremo una giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 23°C, la minima di 12°C.
Domenica 10 Maggio avremo cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 23°C, la minima di 14°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.