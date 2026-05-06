Matera: all’Ospedale Madonna Delle Grazie un evento dedicato al personale infermieristico sul fenomeno del burnout. Ecco di cosa si tratta

Si svolge oggi all’Auditorium dell’Ospedale Madonna Delle Grazie di Matera un intervento formativo dedicato al personale infermieristico, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sul fenomeno del burnout nelle professioni sanitarie.

Il corso organizzato dall’OPI, Ordine delle professioni infermieristiche, presieduto da Vita Spagnuolo, offre strumenti concreti per riconoscere i segnali di stress e affaticamento professionale, comprendere i fattori di rischio legati al contesto lavorativo e sviluppare strategie efficaci di prevenzione e gestione del burnout.

Sostenere il benessere psicologico degli operatori è fondamentale per garantire una qualità dell’assistenza sempre elevata.

Per questo motivo, l’iniziativa punta anche a rafforzare le risorse individuali e relazionali necessarie ad affrontare le sfide quotidiane della professione.

Durante il suo intervento di saluto, il Direttore Sanitario dell’ASM, Andrea Gigliobianco, ha evidenziato il ruolo fondamentale della prevenzione in questo ambito, ricordando, l’attivazione, da qualche settimana, dello Sportello di Ascolto Psicologico dell’ASM, un servizio dedicato a tutti i dipendenti dell’Azienda, pensato come spazio sicuro di confronto, supporto e orientamento.