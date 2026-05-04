Matera, servizio “alto impatto” della Polizia Stradale: controlli su cinture di sicurezza e punti decurtati

Nell’ottica della prevenzione e della sicurezza stradale, la Polizia di Stato di Matera ha effettuato un servizio “alto impatto” volto ad effettuare controlli in materia di cinture di sicurezza.

In particolare, gli operatori della Polizia Stradale di Matera, nell’ambito di tale dispositivo, hanno sottoposto a controllo nr 21 veicoli (di cui 20 nazionali e 1 extracomunitario) e identificato nr 26 persone, nonché elevato nr. 10 contestazioni relative a violazioni del Codice della Strada, per un totale di 22 punti decurtati.

I controlli eseguiti sono stati occasione per far comprendere agli utenti della strada l’importanza dei dispositivi di protezione individuale e come, l’adozione degli stessi, limiti i danni per il conducente e gli altri occupanti del veicolo in caso di incidenti stradali.