Il Museo di Rotondella si conferma un presidio culturale d’eccellenza. I dettagli

“Il Museo Numismatico ‘Nicola Ielpo’ di Rotondella si conferma oggi un presidio culturale d’eccellenza, capace di interpretare la storia attraverso la moneta, uno degli strumenti più potenti mai prodotti dalle comunità per costruire relazioni sociali ed economiche”.
Così l’assessore regionale alla Salute e PNRR, Cosimo Latronico, commenta la terza edizione del Festival della Moneta a cui ha partecipato con un suo intervento nella giornata inaugurale.
L’assessore evidenza come la struttura museale rappresenti un hub dinamico, orientato alla produzione di contenuti e al coinvolgimento attivo delle nuove generazioni e del sistema universitario.
Al centro di questa visione si colloca l’eredità di Nicola Ielpo, la cui figura viene celebrata quale chiave di lettura fondamentale per comprendere l’identità dei territori e la connessione tra i popoli.
Latronico ribadisce l’importanza di investire sulla qualità e sulla rete istituzionale, descrivendo il Museo Ielpo come un moltiplicatore di valore capace di generare crescita culturale ed economica per l’intera Basilicata.
L’impegno della Regione, come sottolinea Latronico, resta quello di “sostenere e valorizzare tali percorsi solidi che trasformano la memoria in una leva strategica per il progresso della comunità lucana”.