Prevenzione, tutela e consapevolezza: il Comune di Pisticci rafforza il proprio ruolo nella lotta alla violenza sulle donne

A 𝘂𝗻 𝗺𝗲𝘀𝗲 𝗱𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗱𝗲𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 alla campagna nazionale “𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗹𝗮 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗲𝗻𝘇𝗮 𝘀𝘂𝗹𝗹𝗲 𝗱𝗼𝗻𝗻𝗲. 𝗠𝗮𝗶 𝗯𝗮𝗻𝗱𝗶𝗲𝗿𝗮 𝗯𝗶𝗮𝗻𝗰𝗮”, il Comune di Pisticci porta avanti il proprio impegno contro la violenza di genere.

La campagna, promossa da 𝗔𝗡𝗖𝗜, coinvolge i Comuni italiani in un percorso culturale e comunicativo condiviso.

L’obiettivo è rafforzare il ruolo delle istituzioni locali nella 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, nella 𝘁𝘂𝘁𝗲𝗹𝗮 delle vittime e nella costruzione di una cultura fondata su 𝗿𝗶𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗼, 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗮𝗽𝗲𝘃𝗼𝗹𝗲𝘇𝘇𝗮 𝗲 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀.

Il Comune di Pisticci ha presentato la propria adesione il 𝟯𝟭 𝗺𝗮𝗿𝘇𝗼, nel corso dell’incontro dedicato al progetto 𝗟𝗮 𝗟𝗶𝗯𝗲𝗹𝗹𝘂𝗹𝗮, nella 𝗦𝗮𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗻𝘀𝗶𝗹𝗶𝗮𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼𝗻𝗶𝗮.

L’incontro è stato un momento di confronto e sensibilizzazione, dedicato ad 𝗮𝘀𝗰𝗼𝗹𝘁𝗼, 𝘁𝘂𝘁𝗲𝗹𝗮 𝗲 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗼 per le donne vittime di maltrattamenti e per chi vive situazioni di violenza, attraverso uno spazio pensato per offrire sostegno psicologico, assistenza legale e supporto sociale.

L’Amministrazione comunale sta inoltre lavorando alla definizione di 𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗲𝗳𝗳𝗶𝗰𝗮𝗰𝗶 𝗱𝗶 𝘀𝗲𝗻𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, da sviluppare insieme alle realtà del territorio, perché il contrasto alla violenza di genere passi dall’educazione, dalla consapevolezza e dalla responsabilità collettiva.

𝗠𝗮𝗶 𝗯𝗮𝗻𝗱𝗶𝗲𝗿𝗮 𝗯𝗶𝗮𝗻𝗰𝗮. 𝗗𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗱𝗼𝗻𝗻𝗲, 𝘀𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲.