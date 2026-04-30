Matera: l’Associazione Angeli del Carro e i Ragazzi della Curva Sud Matera donano giocattoli e computer a questi ragazzi speciali. L’iniziativa

Questa mattina, l’Associazione Angeli del Carro e i Ragazzi della Curva Sud Matera hanno donato all’Ambulatorio adulti con disturbi dello spettro autistico dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera giocattoli, computer e un proiettore.

Un gesto di solidarietà che contribuisce a migliorare la qualità degli spazi e delle attività dedicate ai pazienti, offrendo strumenti utili e momenti di gioco e inclusione.

La Direzione Strategica dell’ASM esprime un sentito ringraziamento alle due associazioni, ai loro promotori e ai partecipanti per l’importante gesto di solidarietà e per la vicinanza dimostrata ai pazienti e agli operatori sanitari.