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Finesettimana fuori porta? Il meteo cambia tutto: ecco le previsioni su Matera

30 Aprile 2026

Il ponte del Primo Maggio in Basilicata? Baciato dal sole.

Ma che tempo ci attende su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 1 Maggio, avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 16°C, la minima di 8°C.

Sabato 2 Maggio avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 17°C, la minima di 8°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.