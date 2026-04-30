Finesettimana fuori porta? Il meteo cambia tutto: ecco le previsioni su Matera

Il ponte del Primo Maggio in Basilicata? Baciato dal sole.
Ma che tempo ci attende su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 1 Maggio, avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 16°C, la minima di 8°C.
Sabato 2 Maggio avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 17°C, la minima di 8°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.