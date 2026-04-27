“La situazione della Strada Statale 7 Matera-Ferrandina è ormai insostenibile”. La denuncia

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato stampa del Capogruppo Regionale Piero Marrese:

“La SS 7 Matera-Ferrandina è un’arteria fondamentale per il traffico veicolare ed è una delle strade più trafficate dell’intera regione. Ancora oggi però è limitata a due corsie e caratterizzata da una carreggiata stretta, registra da anni un numero elevato di incidenti e criticità che mettono quotidianamente a rischio la sicurezza degli automobilisti.

Da tempo cittadini, amministratori locali, imprese e associazioni chiedono con forza il raddoppio della SS7, considerato un intervento strategico non solo per migliorare la sicurezza stradale, ma anche per garantire collegamenti più rapidi tra Matera, Ferrandina e l’intera dorsale jonica, mettendo in collegamento quattro aree industriali e favorendo così sviluppo economico, turistico e produttivo.

Oggi, di fronte a un peggioramento evidente della situazione, non è più rinviabile un’azione decisa da parte della Regione Basilicata.

È necessario che la Giunta regionale apra immediatamente un confronto con il Governo nazionale e con ANAS, affinché il raddoppio della SS7, in tutti e tre i suoi lotti, venga inserito tra le priorità infrastrutturali prioritarie e finanziato con tempi certi e procedure accelerate.

A tal proposito registriamo che, nonostante gli annunci, l’iter per la realizzazione del bypass di Matera sembra essere ancora in una fase preliminare e lontano dalla cantierizzazione.

La Basilicata non può permettersi di lasciare irrisolta una criticità che incide sulla sicurezza dei cittadini, sulla competitività delle imprese e sulla qualità della vita di migliaia di pendolari.

Il raddoppio della Matera–Ferrandina non è più rinviabile: è un intervento indispensabile per garantire mobilità moderna, sicura ed efficiente a un territorio che merita infrastrutture all’altezza delle proprie potenzialità.

Chiediamo quindi alla Regione Basilicata di assumere un ruolo attivo e determinato, promuovendo tutte le iniziative necessarie per ottenere l’avvio del progetto e la sua realizzazione in tempi rapidi”.