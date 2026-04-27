Grassano, sopralluogo tecnico sul tratto del Basento interessato dal maltempo

Il sindaco di Grassano, Filippo Luberto, fa sapere:

“Cari/e concittadini/e,

in seguito agli eventi meteorologici che a partire dal 28 Marzo 2026, hanno suscitato situazioni di emergenza connesse alle allerte idrogeologiche e idrauliche, abbiamo richiesto un sopralluogo alla Regione Basilicata del Fiume Basento dal tratto di Calciano a Salandra.

In particolar modo il tratto che interessa i GIARDINI DI GRASSANO.

Insieme all’Assessore Rielli e l’Ispettore della Polizia Locale Sansone siamo stati sul posto con i Tecnici Regionali.

Ringrazio i Tecnici Regionali del Dipartimento Ambiente, ed in particolare l’Assessore Regionale Laura Mongiello per la disponibilità e attenzione.

Le strumentalizzazioni in fase di emergenza creano solo polemiche e confusione nella cittadinanza, a tutto questo cerchiamo di rispondere con azioni concrete”.