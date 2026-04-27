Pisticci, seminario sul Giardino Verticale: natura, sostenibilità e qualità urbana al centro del confronto

𝗠𝗮𝗿𝘁𝗲𝗱𝗶̀ 𝟮𝟴 𝗮𝗽𝗿𝗶𝗹𝗲, alle 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟱.𝟬𝟬, la 𝗦𝗮𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗶𝗹𝗶𝗮𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗣𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗰𝗶 ospiterà il seminario “La natura come cura per le città: il Giardino Verticale di Pisticci tra ambiente, sostenibilità, clima e qualità urbana”.

Al centro dell’incontro ci sarà il 𝗚𝗶𝗮𝗿𝗱𝗶𝗻𝗼 𝗩𝗲𝗿𝘁𝗶𝗰𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗣𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗰𝗶, esempio di rigenerazione urbana capace di unire qualità dello spazio pubblico, sostenibilità ambientale e attenzione al paesaggio.

Un momento di confronto sul rapporto tra città e ambiente, sulle nuove sfide poste dai cambiamenti climatici e sul ruolo delle infrastrutture verdi nella cura dei luoghi e nel miglioramento della qualità urbana.