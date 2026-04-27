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Pisticci, seminario sul Giardino Verticale: natura, sostenibilità e qualità urbana al centro del confronto

27 Aprile 2026

𝗠𝗮𝗿𝘁𝗲𝗱𝗶̀ 𝟮𝟴 𝗮𝗽𝗿𝗶𝗹𝗲, alle 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟱.𝟬𝟬, la 𝗦𝗮𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗶𝗹𝗶𝗮𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗣𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗰𝗶 ospiterà il seminario “La natura come cura per le città: il Giardino Verticale di Pisticci tra ambiente, sostenibilità, clima e qualità urbana”.

Al centro dell’incontro ci sarà il 𝗚𝗶𝗮𝗿𝗱𝗶𝗻𝗼 𝗩𝗲𝗿𝘁𝗶𝗰𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗣𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗰𝗶, esempio di rigenerazione urbana capace di unire qualità dello spazio pubblico, sostenibilità ambientale e attenzione al paesaggio.

Un momento di confronto sul rapporto tra città e ambiente, sulle nuove sfide poste dai cambiamenti climatici e sul ruolo delle infrastrutture verdi nella cura dei luoghi e nel miglioramento della qualità urbana.