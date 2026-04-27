Basilicata, impianti rinnovabili: la Regione apre la finestra per le nuove domande

La Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia della Regione Basilicata informa che, a partire dalle ore 08:00 di domani, martedì 28 aprile 2026, gli operatori potranno nuovamente accedere alla piattaforma telematica per presentare le domande relative ai contributi a fondo perduto per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili.

Questa riapertura, formalizzata con la Determinazione dirigenziale numero 539, è il risultato di un’attenta attività di pre-istruttoria condotta dagli uffici sulle 1.372 domande presentate fino al 22 aprile scorso.

Dal controllo tecnico è emerso che 92 istanze non sono risultate procedibili per vizi di forma o mancanze documentali; l’annullamento d’ufficio di queste pratiche ha permesso di recuperare immediatamente risorse per un totale di 659.504,00 euro, che vengono ora rimesse a disposizione della collettività.

Per quanto riguarda i dettagli tecnici, la finestra temporale per il caricamento delle nuove istanze resterà attiva da domani mattina fino al prossimo 30 aprile.

Le risorse sbloccate rientrano nella programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027, uno strumento fondamentale per garantire l’efficienza energetica e sostenere l’economia verde nel nostro territorio.

Dall’analisi delle domande già pervenute, si registra inoltre che 1.152 istanze sono state giudicate procedibili, mentre per altre 128 è stato attivato il cosiddetto “soccorso istruttorio”: una procedura che consente agli utenti di integrare o correggere la documentazione inviata senza perdere la propria posizione.

La Direzione Generale tiene a precisare che, per garantire la massima trasparenza e parità di trattamento, farà fede esclusivamente la data e l’ora della protocollazione telematica rilasciata dal sistema.

Si raccomanda dunque di seguire scrupolosamente le procedure indicate sulla piattaforma “Centrale Bandi” della Regione Basilicata per assicurarsi la corretta ricezione della domanda.