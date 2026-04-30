Comprendere l’universo degli adolescenti e dei giovani: l’iniziativa dei Centri Servizio Volontariato di Basilicata e Puglia

C’è tempo fino a domenica per iscriversi al seminario on line “Il disagio giovanile come leva alla partecipazione” organizzato dai Centri Servizio Volontariato (Csv) di Basilicata e Puglia e in programma lunedì 4 maggio.

L’evento si terrà dalle 18 alle 20 ed è aperto a educatori, docenti, presidenti e referenti di associazioni che si occupano di tematiche afferenti l’universo giovanile.

Precisano dal Csv Basilicata:

“Per prender parte all’iniziativa è necessario accedere al nostro sito istituzionale, registrarsi all’area ‘mycsvBasilicata’ e compilare l’apposito form https://my.csvbasilicata.it/Frontend/Formazione.aspx?Mode=Eventi&ID=5499 “.

Si tratta del primo appuntamento di un ciclo di tre focus tematici dedicato all’approfondimento del disagio giovanile, un’azione congiunta che mira a rafforzare l’accoglienza e il coinvolgimento dei giovani nei percorsi di promozione del volontariato.

Relatore d’eccezione sarà Stefano Laffi, sociologo, ricercatore, scrittore e fondatore della cooperativa “Codici”, che da tempo si occupa di progetti di partecipazione e protagonismo giovanile”.

Spiega Gianleo Iosca, direttore del Csv Basilicata:

“L’obiettivo dell’incontro è comprendere l’universo degli adolescenti e dei giovani: cosa pensano del mondo, cosa li delude, cosa li attrae, perché disertano certe offerte, perché abbandonano la scuola o non vedono nel lavoro la chiave della loro identità”.

Un evento che testimonia l’attenzione del Csv Basilicata verso il mondo del volontariato alla costante ricerca di ‘nuove leve’“.

Conclude Iosca:

“I giovani sono e saranno sempre una grande e insostituibile risorsa, ed è per questo che dobbiamo impegnarci in prima linea nell’ascolto delle loro necessità comprendere diventa l’unica leva che può aiutare noi e loro a lavorare assieme per un grande progetto comune”.