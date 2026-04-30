Campionati Nazionali di Problem Solving: l’IIS Fermi di Policoro vola alle Finali Nazionali! In bocca al lupo

Campionati Nazionali di Problem Solving: l’IIS FERmi di Policoro (MT) vola alle Finali Nazionali!

Non è solo matematica, è logica, intuito e gioco di squadra.

Così l’Istituto:

“Siamo orgogliosi di annunciare che i nostri alunni hanno conquistato l’accesso alle Gare Nazionali di Pescara del prossimo 22 maggio!

Questo successo è il frutto di un percorso che vede la matematica e il problem solving come strumenti vivi e coinvolgenti.

Un plauso speciale a:

Iannella (classe 2TRED), che ha conquistato la finale individuale sotto la guida del Prof. Angelo Innone.

La squadra della 2BT (4 alunni), che ha strappato il pass per la finale a squadre coordinata dalla Prof.ssa Carmen Losenno.

Perché è importante?

Come sottolineato anche nei seminari regionali il gioco e il problem solving sono essenziali per:

Aumentare la motivazione e la partecipazione.

Sviluppare il pensiero critico e la collaborazione.

Trasformare le sfide in opportunità di apprendimento.

In bocca al lupo ai nostri ragazzi e ai loro docenti! La sfida finale si avvicina… Destinazione Pescara!”.