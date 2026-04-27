Diego della Basilicata vince ad “Affari Tuoi” su Rai 1: complimenti!

La Basilicata torna protagonista su Rai 1 con una serata ricca di emozioni ad “Affari Tuoi”, andata in onda lunedì 27 aprile 2026.

A tenere alta la bandiera lucana è stato Diego, 39enne di Melfi, impiegato in un’azienda di acque minerali, che ha affrontato la sfida accompagnato dalla moglie Miriam.

Un percorso intenso e ricco di colpi di scena ha condotto il concorrente fino al finale con tre pacchi rossi ancora in gioco: 50mila, 15mila e 10mila euro.

Dopo una serie di aperture decisive, Diego ha accettato il cambio proposto dal “dottore”, lasciando il pacco numero 7 (che conteneva appena 1 euro) per scegliere il numero 3, proveniente dal Veneto.

Nel finale, rimasti in gioco i pacchi da 0 e 50mila euro, il “dottore” ha tentato un ultimo cambio.

Diego, però, ha deciso di fidarsi della propria intuizione e rifiutare l’offerta.

Una scelta premiata: nel pacco numero 3 si nascondevano i tanto desiderati 50mila euro.

La partita si è così conclusa tra applausi e sorrisi, regalando alla Basilicata un’altra bella pagina televisiva.

Complimenti!