Al Santuario di Santa Maria di Fonti a Tricarico spazio a fede, antiche tradizioni e una proposta culturale di alto profilo. Il programma completo

A Tricarico una giornata tra fede, tradizione e arte con la rassegna “Luce e Speranza”.

Pubblicato il programma completo delle celebrazioni previste per questa domenica, 3 maggio, presso il Santuario di Santa Maria di Fonti a Tricarico.

L’evento di domenica rappresenta un momento di grande rilievo per il territorio, capace di unire fede, antiche tradizioni e una proposta culturale di alto profilo.

I momenti principali della mattinata:

La giornata inizierà alle ore 07:00 con il tradizionale pellegrinaggio a piedi.

Il momento solenne sarà la Santa Messa delle ore 11:30, presieduta da S.E. Mons. Benoni Ambăruș.

Subito dopo, il piazzale del Santuario ospiterà la caratteristica benedizione di caschi e moto a cura dei “Tricarico Bikers”.

L’inaugurazione della mostra “Luce e Speranza” Alle ore 12:45, avremo il piacere di inaugurare la rassegna d’arte contemporanea “Luce e Speranza”, curata dal pittore Michele Picardi e organizzata dalla Soc. Coop. Sociale Fontivision.

L’esposizione raccoglie le opere di 38 artisti, offrendo un mosaico di stili e sensibilità che spaziano dalla pittura alla scultura.

La rassegna nasce come un “Rosario d’Arte”, dove ogni opera contribuisce a una riflessione corale sulla sacralità della vita e sulla bellezza come forma di speranza. La mostra resterà aperta al pubblico per tutto il mese di maggio negli orari di apertura del Santuario.

Il programma proseguirà nel pomeriggio con il risveglio muscolare nel bosco, la mostra fotografica curata dal FAI di Tricarico e il concerto serale di musica popolare.

Di seguito le locandine con i dettagli.