Passo decisivo per il futuro della “Pista Mattei” di Pisticci Scalo: i dettagli

Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera compie un passo decisivo per il futuro dell’aviosuperficie “Enrico Mattei” di Pisticci Scalo.

Lo scorso venerdì 12 giugno è stato ufficialmente pubblicato l’avviso di preinformazione per l’affidamento dei servizi di concessione relativi alla gestione operativa della struttura.

L’atto, redatto in conformità con l’articolo 81 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), serve ad anticipare al mercato l’intenzione del Consorzio di affidare la gestione dello scalo, garantendo la massima trasparenza e favorendo la partecipazione dei potenziali investitori.

Per assicurare una diffusione internazionale e raggiungere i principali player del settore aeroportuale, l’avviso è stato reso accessibile sia a livello europeo, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE n. 112/2026) tramite la piattaforma TED (Tenders Electronic Daily), sia a livello locale sul sito istituzionale del Consorzio, all’indirizzo www.csi.matera.it.

La pubblicazione della preinformazione rappresenta la prima tappa formale della procedura di evidenza pubblica.

Il cronoprogramma del Consorzio prevede ora lo sviluppo della fase successiva, che riguarderà la pubblicazione del bando di gara vero e proprio entro i termini previsti dalla legge, all’interno del quale verranno definiti tutti i dettagli tecnici e i criteri di aggiudicazione per l’affidamento dello scalo.