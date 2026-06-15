Matera, nuove misure per bus turistici ed extraurbani: “Più sicurezza e meno congestione”. L’ordinanza

L’Amministrazione comunale di Matera adotta una modifica nella gestione della mobilità urbana e dell’accoglienza turistica, con l’adozione di una nuova ordinanza che, a partire dal 18 giugno 2026, introduce una serie di misure finalizzate a migliorare la circolazione stradale, aumentare la sicurezza dei passeggeri e ridurre i disagi per residenti e operatori del settore.

Il provvedimento nasce da un lavoro di ascolto e monitoraggio del territorio, promosso dal sindaco Antonio Nicoletti e dall’assessore alla Mobilità Daniele Fragasso, che hanno seguito con particolare attenzione le criticità emerse negli ultimi mesi nelle aree interessate dalla sosta e dalla fermata degli autobus turistici ed extraurbani.

L’ingresso nella stagione estiva e l’elevato numero di autobus in transito, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza turistica, hanno reso necessario individuare soluzioni capaci di conciliare le esigenze dell’accoglienza con quelle della vivibilità urbana e della sicurezza stradale.

L’ordinanza tiene conto delle segnalazioni pervenute da residenti e amministratori di condominio, delle verifiche effettuate dagli uffici comunali e delle osservazioni formulate dal Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana a seguito dei sopralluoghi svolti nelle aree interessate.

Tra le principali novità, viene rinnovato il ruolo di Viale delle Nazioni Unite quale area dedicata alla fermata temporanea degli autobus turistici e delle linee extraurbane per il tempo strettamente necessario alla salita e alla discesa dei passeggeri.

Contestualmente vengono rimodulati gli spazi e gli orari di utilizzo delle aree interessate, con l’obiettivo di evitare la sovrapposizione dei flussi veicolari che negli ultimi mesi ha determinato rallentamenti e situazioni di criticità lungo via Ugo La Malfa.

Particolare attenzione è stata dedicata alla sicurezza dei passeggeri e dei pedoni, attraverso una migliore organizzazione degli stalli riservati agli autobus e una più efficace regolamentazione dei percorsi di accesso e uscita dalle aree di fermata.

L’assessore alla Mobilità Daniele Fragasso ha parlato di:

“un intervento che nasce da un confronto costante con cittadini, operatori e uffici competenti.

Stiamo affrontando una fase caratterizzata da importanti interventi di riqualificazione urbana e dalla necessità di riorganizzare alcuni aspetti cruciali della mobilità.

Questa ordinanza rappresenta una risposta concreta alle criticità rilevate, ma, in prospettiva delle soluzioni definitive che adotteremo nei prossimi mesi, continueremo a monitorare gli effetti delle nuove disposizioni e a valutare eventuali ulteriori correttivi”.