Policoro, addio all’ex parlamentare lucano Francesco Michele Barra: ecco quando l’ultimo saluto

Il sindaco di Policoro, Enrico Bianco, a nome di tutta l’Amministrazione comunale, esprime il più sentito cordoglio alla famiglia di Francesco Michele Barra, ex parlamentare lucano, che si è spento all’età di 78 anni.

Così lo ricorda, in una nota:

“Barra, noto commercialista della città jonica, era nato a Castrovillari il 6 ottobre 1947 e al suo studio si sono formati tantissimi giovani professionisti.

Nel 1994 fu eletto deputato nel collegio di Pisticci della circoscrizione Basilicata, per Alleanza nazionale nella coalizione del “Polo del Buon Governo”.

Nel corso della XII legislatura fece parte della VI Commissione permanente (finanze e tesoro) della Camera dei Deputati e fu anche presidente di Alleanza nazionale”.

I funerali si svolgeranno mercoledì, 17 giugno, alle ore 17 nella chiesa del Buon Pastore.